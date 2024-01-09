В Орле сообщили о трех пострадавших при атаке БПЛА

Им оказывается необходимая помощь

ТАСС, 9 января. Три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты ТЭК в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек. Им оказывается необходимая помощь", - написал Клычков в своем Telegram-канале. Травмы характеризуются как средней степени тяжести.

Двое из троих пострадавших от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы.

Во вторник два украинских беспилотника упали на объекты ТЭК в Орле, возгорание оперативно локализовали. Клычков отмечал, что ситуация находится под контролем властей.