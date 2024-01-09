9 января, 12:31,
обновлено 9 января, 12:51
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили в Курской области три беспилотника

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Губернатор региона Роман Старовойт просил жителей сохранять спокойствие

КУРСК, 9 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбили три беспилотных летательных аппарата над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Читайте также
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Курской областью и перехватили два над ОрловскойЖенщина погибла при обстреле села в Курской области со стороны ВСУ

"По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито 3 БПЛА самолетного типа", - написал Старовойт в Telegram-канале.

Позже глава региона уточнил, что четвертый беспилотник был сбит силами ПВО над Курчатовским районом Курской области.

До этого Старовойт писал, что над Курском сработала система ПВО и просил жителей сохранять спокойствие.

В Минобороны РФ сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над Курской областью, два - перехвачены в Орловской. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине