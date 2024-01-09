Средства ПВО сбили в Курской области три беспилотника

Губернатор региона Роман Старовойт просил жителей сохранять спокойствие

КУРСК, 9 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбили три беспилотных летательных аппарата над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито 3 БПЛА самолетного типа", - написал Старовойт в Telegram-канале.

Позже глава региона уточнил, что четвертый беспилотник был сбит силами ПВО над Курчатовским районом Курской области.

До этого Старовойт писал, что над Курском сработала система ПВО и просил жителей сохранять спокойствие.

В Минобороны РФ сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над Курской областью, два - перехвачены в Орловской.