Третий за день БПЛА упал в районе поселка Орловской области

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, пострадавших нет

ТАСС, 9 января. Третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Орловской области в районе поселка Малая Саханка. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

"Третий беспилотный летательный аппарат упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Пострадавших нет. Работают оперативные службы", - написал Клычков.

По данным губернатора, до этого два украинских беспилотника упали на объекты топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовали. В результате атаки пострадали три человека, двое из них от госпитализации отказались.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении четырех БПЛА над Курской областью и перехвате двух над Орловской.