Экс-глава учреждения Калмыкии вновь стал фигурантом дела о хищении при возведении водовода

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

ЭЛИСТА, 9 января. /ТАСС/. Бывший директор ФГБУ "Управление "Калммелиоводхоз" стал фигурантом нового уголовного дела, связанного с хищениями федеральных средств, выделенных на возведение Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Экс-руководителя обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.

"Бывший директор ФГБУ "Управление "Калммелиоводхоз" сейчас обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы <…>). В преступных действиях масштабный объект, на возведение которого затратили более 5 млрд рублей федеральных средств, не был введен в эксплуатацию. Проект должен был обеспечить питьевой водой жителей Элисты, Ики-Бурульского и Целинного районов Калмыкии", - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе надзорного ведомства ТАСС пояснили, что в отношении экс-директора, уже отбывающего наказание в колонии общего режима, возбуждено новое дело. По версии следствия, экс-директор в 2012-2017 годах не устранил выявленные Кавказским и Нижне-Волжским управлениями Ростехнадзора нарушения, не представил в Главгосэкспертизу РФ и Министерство регионального развития РФ документацию для получения разрешительных документов на строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод на территории Калмыкии и Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Элистинский горсуд Калмыкии приговорил членов организованной преступной группы и фигурантов уголовного дела о хищении 300 млн рублей, выделенных на прокладку Левокумского водопровода и очистных сооружений, к срокам от 7 до 9 лет колонии со штрафами.

Ранее фигурант уголовного дела был признан виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), ч. 1, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП на строительство системы технологической водоподготовки по очистке подземных вод в поселке Южный объекта "Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республики Калмыкия", уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калмыкии. Мужчина был приговорен к 8 годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права занимать определенные должности на госслужбе на 2 года.