СМИ: в Кении в результате ДТП погибли 15 человек

Среди них было семеро детей, сообщило издание Citizen Digital

НАЙРОБИ, 9 января. /ТАСС/. Не менее 15 человек погибли в результате аварии на шоссе между городами Накуру и Элдорет в Кении. Об этом сообщает издание Citizen Digital со ссылкой на местную полицию.

Как отметил представитель полиции Джуда Гатендж, погибли все пассажиры матату (маршрутка - прим. ТАСС), направлявшегося в Найроби. Среди погибших было семеро детей.

Еще 7 человек получили серьезные ранения, а 38 пострадавших были доставлены в больницу с легкими травмами, уточняет издание. Раненых доставили в больницу округа Моло, а тела умерших перевезли в морг того же учреждения.