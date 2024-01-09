Система ПВО перехватила и уничтожила БПЛА ВСУ над Курской и Орловской областями

По данным МО РФ, атаку совершили БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО РФ перехватили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины и уничтожили еще один БПЛА ВСУ над территориями Курской и Орловской областей.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"9 января около 15.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей", - сообщили в Минобороны РФ.