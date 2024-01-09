В Тюмени полиция проводит проверку после избиения ветерана СВО

Проверку также проводит СК

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Компания людей в Тюмени избила ветерана специальной военной операции (СВО), он был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

"В 1:45 (23:45 мск) поступило сообщение из областной больницы, туда поступил мужчина 1997 года рождения с телесными повреждениями. В настоящее время устанавливаем обстоятельства и участников данного конфликта, после чего будет дана правовая оценка произошедшего", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что по факту избиения ветерана боевых действий, участвовавшего в специальной военной операции, и оставления его на улице без сознания следственными органами СК РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой группа людей на улице Малышева в Тюмени избивает мужчину, там также указывается, что пострадавший - ветеран СВО.