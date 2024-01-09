В Новосибирске закрывший мальчика в холодильнике работник магазина получил условный срок

С продавца магазина в пользу несовершеннолетнего взыскано 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Новосибирска признал виновным и приговорил работника одного из магазинов города к трем годам лишения свободы условно за незаконное лишение свободы ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сотрудники СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника магазина "Мария-Ра" за то, что тот запер ребенка в холодильнике.

"В отношении Киреева Е. А. провозглашен обвинительный приговор, согласно которому он признан виновным в совершении указанного преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области, суд установил, что вечером 23 августа 2022 года сотрудник магазина закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика за то, что ребенок попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.

Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен частично. С продавца магазина в пользу несовершеннолетнего взыскано 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.