Обвинение запросило 16 лет колонии экс-руководителю челябинского отделения ПФР

По данным следствия, Виктор Чернобровин получил от представителя частного охранного предприятия и коммерческих организаций взятки на сумму более 26 млн рублей, а также прогулочный катер

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Государственный обвинитель запросил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет бывшему руководителю отделения ПФР по Челябинской области Виктору Чернобровину, который обвиняется в получении взятки на сумму более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации и в других коррупционных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Состоялись прения сторон. Государственный обвинитель попросил суд назначить Чернобровину по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет со штрафом в 210 млн рублей. Кроме того, лишить права занимать руководящие должности сроком на 10 лет", - сказали в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что преступления выявили сотрудники ГУ МВД России по региону, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. По данным следствия, обвиняемый получил взятки на сумму более 26 млн рублей, а также в виде прогулочного катера стоимостью более 600 тыс. рублей. Они были переданы от представителя частной охранной организации и коммерческих организаций за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Также обвиняемый приобрел здания для размещения территориальных отделов фонда по завышенной стоимости.

При проведении расследования уголовного дела следователь СК наложил арест на имущество обвиняемого в сумме более 100 млн рублей.