В Анапе на пляже обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники уничтожили боеприпас

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Советскую ручную гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в Анапе. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Ржавый предмет заметили бдительные граждане и сообщили об этом в правоохранительные органы. Вероятно, боеприпас на один из пляжей города-курорта вынесло морскими волнами. На место прибыли сотрудники ОМОН "Пластун" регионального управления Росгвардии и обследовали находку. Специалисты установили, что это советская ручная граната", - говорится в сообщении.

Боеприпас уничтожили при соблюдении необходимых требований безопасности взрывотехники Росгвардии.

В общей сложности за новогодние праздники специалисты уничтожили девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, среди которых были разнокалиберные мины и советская ручная граната РГД-33.