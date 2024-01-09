Число бытовых пожаров в Псковской области за праздники из-за морозов выросло на 74%

На пожарах за январские праздники погибли три человека

ПСКОВ, 9 января. /ТАСС/. Количество пожаров, возникших в жилых домах и зданиях на территории Псковской области за январские праздники, увеличилось более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за аномально сильных морозов с 1 по 8 января, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На прошлой неделе на территории региона столбик термометра опускался ниже отметки 31 градуса. При этом морозная погода сопровождалась ветром.

"Установление аномально низких температур послужило одним из факторов увеличения количества техногенных пожаров - в период с 1 по 8 января пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на 61 техногенный пожар, что на 74% выше аналогичного показателя прошлого года", - отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, на пожарах за январские праздники погибли три человека. "Основные усилия были направлены на обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций. На объектах проведения массовых мероприятий было организовано дежурство сотрудников главного управления, происшествий не допущено", - говорится в сообщении. Сотрудники Главного управления МЧС России по области функционировали в усиленном режиме работы.