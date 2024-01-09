СМИ: в Кабуле при подрыве микроавтобуса погибли как минимум три человека

Еще четверо пострадали, сообщило агентство Pajhwok

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, четверо пострадали в результате взрыва микроавтобуса в столице Афганистана. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

По его информации, инцидент произошел в 15:50 по местному времени (14:20 мск). Транспортное средство подорвалось на фугасе.

Телеканал Ariana News со ссылкой на представителя полицейского управления Кабула Халида Задрана информировал, что правоохранительные органы задержали одного подозреваемого в связи со взрывом.

6 января агентство Khaama Press сообщило о взрыве в автобусе в Кабуле. По информации телеканала TOLO News, в результате инцидента 5 человек погибли, 15 получили ранения. Взрывное устройство было заложено внутри транспортного средства.