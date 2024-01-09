Атаки ВСУ на регионы России и национализация Климовского завода. Главные события 9 января

Атака ВСУ в Орле и обстрел Курской области

Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле. По информации губернатора области Андрея Клычкова, три человека пострадали. Третий БПЛА упал в районе поселка Малая Саханка. В Курской области при обстреле со стороны ВСУ села Горналь погибла женщина. Позднее в Минобороны России сообщили о перехвате украинских беспилотников над Курской и Орловской областями.

Задержание директора Климовского завода и замглавы Подольска

После массового отключения отопления в Подольске в пресс-службе СК сообщили о задержании начальника котельной, гендиректора Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации города. Само предприятие решили передать государству. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинформировал о запуске механизма национализации по решению президента России Владимира Путина. После этого в Ростехе заявили о готовности взять завод под свой контроль.

Признание алкогольного мороженого спиртным

Правительство России исключило алкогольное мороженое из списка товаров-исключений, которые не считаются спиртными. Теперь на розничную торговлю, производство, хранение, поставки этой продукции необходима лицензия. Ее также запрещено продавать несовершеннолетним.

Сход вагонов на Забайкальской железной дороге

В РЖД сообщили о сходе с пути 14 вагонов грузового поезда на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги. Это произошло из-за столкновения с другим составом. В результате ЧП некоторые пассажирские поезда задержали, один - отменили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Отказ Финляндии открывать КПП на границе с Россией

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Хельсинки не будет возобновлять работу пропускных пунктов на границе с Россией после 14 января. По ее словам, нет никаких изменений в ситуации с мигрантами и "существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта".