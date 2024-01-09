9 января, 14:22
Военная операция на Украине

Система ПВО Минобороны РФ уничтожила украинский беспилотник над Брянским районом

Никто не пострадал

БРЯНСК, 9 января. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянским районом Брянской области, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарата самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

Оперативные службы работают на месте, дополнил губернатор. 

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