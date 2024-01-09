В Иране более 20 человек пострадали при пожаре на заводе

Как передает агентство IRNA, возгорание было вызвано взрывом газового раствора

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человека пострадали в результате пожара на заводе в иранской провинции Альборз. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, возгорание было вызвано взрывом газового раствора. Инцидент произошел в 15:30 по местному времени (15:00 мск) в промышленном городе на юго-востоке провинции.

Глава медицинского центра провинции, куда были доставлены пострадавшие, охарактеризовал состояние некоторых раненых как "критическое".

Пожарным удалось локализовать возгорание.