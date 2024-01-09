В Орле в результате падения БПЛА получил повреждения многоквартирный дом

В здании взрывной волной выбило стекла, для ликвидации последствий в администрации города создали комиссию по ЧС

ТАСС, 9 января. Многоквартирный дом получил повреждения после падения во вторник одного из украинских беспилотников на территории города Орла, в здании взрывной волной выбило стекла, для ликвидации последствий в администрации города создали комиссию по ЧС.

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

"Уважаемые друзья, как вы знаете, сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, еще один - в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствие причинил ущерб многоэтажному дому - взрывной волной выбиты стекла. На месте работают оперативные службы силового блока города и области", - написал Парахин в своем Telegram-канале.

В администрации Орла создали комиссию по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами территориального управления занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами. Жителям дома при необходимости предложили разместиться в ПВР.