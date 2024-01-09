Одного из пострадавших при обстреле Белгорода 8 января переведут из реанимации

Остальные находятся в отделении интенсивной терапии

ТАСС, 9 января. Одного из трех пострадавших во время обстрела Белгорода, который произвели Вооруженные силы Украины 8 января, врачи готовы перевести из реанимации в обычную палату. Остальные находятся в отделении интенсивной терапии, сообщили в региональном оперштабе.

"Одного из пострадавших готовы перевести из реанимации в обычное отделение. Он находится в наиболее стабильном состоянии. Еще двух человек с проникающим ранением оставят в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

По словам главврача городской больницы №2 Белгорода Ольги Мевши, одна пациентка находится в отделении реанимации, у нее проникающее ранение правой половины грудной клетки. Женщине произведена первичная хирургическая обработка раны. "На данную минуту мы ее экстубировали, она стабильна. Продолжим динамическое лечение и наблюдение в условиях отделения реанимации", - сказала Мевша.

Третий молодой человек - с проникающим ранением левой половины грудной клетки, ему произвели первичную хирургическую обработку раны. Пациент дышит самостоятельно, он в сознании, но продолжит лечение в отделение реанимации.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, двое мужчин и женщина получили осколочные ранения. Также в двух многоквартирных домах были выбиты окна в квартирах, повреждены одно частное домовладение и несколько автомобилей.