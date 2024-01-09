Суд Петербурга арестовал участника группы "Щенки" за хулиганство на концерте

Максим Моисеев (Тесли) выступал обнаженным - на нем был лишь носок в паховой зоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Калининский районный суд Петербурга отправил под арест на 10 суток участника группы "Щенки" Максима Моисеева (Тесли), который в обнаженном виде и с носком в паховой зоне провел концерт в ночном клубе города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Максима Моисеева за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток", - говорится в сообщении.

На заседании Моисеев признался, что сожалеет о случившемся. "Было, сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так", - прокомментировал он суду.

Музыкант был задержан накануне ночью в аэропорту Пулково. Он намеревался вылететь из Петербурга в Екатеринбург и затем в Казахстан. Полицией Калининского района было возбуждено административное производство по статье о мелком хулиганстве.

8 января в местных СМИ появилась информация, что солист группы "Щенки" Максим Моисеев (Тесли) провел концерт в ночном клубе Петербурга на Арсенальной набережной в одном носке в паховой зоне подобно участнику "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор" рэперу Vacio, который был арестован за это в общей сложности на 25 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей. Однако, как отмечают фанаты группы "Щенки" в социальных сетях, Тесли никому не подражал, поскольку в подобном виде он уже выходил на публику и ранее.