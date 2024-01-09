В Уфе из школы эвакуировали около 540 человек из-за возгорания

Пострадавших нет

УФА, 9 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали около 540 человек из школы №45 в Уфе из-за возгорания в одном из кабинетов. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"Сегодня в 17:59 в МЧС республики поступило сообщение о пожаре в школе №45 в Уфе по ул. Пушкина. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали в кратчайшие сроки горение на третьем этаже в кабинете лаборанта. Площадь пожара составила 0,5 кв. м, произошло горение плафона освещения. Пострадавших нет, предварительно, из здания эвакуированы около 540 человек", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.