Защита осужденного кировского экс-губернатора Белых подала жалобу на приговор

Бывшего чиновника ранее приговорили к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности

КИРОВ, 9 января. /ТАСС/. Защита осужденного за взятку экс-губернатора Кировской области Никиты Белых подала краткую апелляционную жалобу на приговор по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил ТАСС адвокат Белых Андрей Грохотов.

"Краткую [апелляционную жалобу] подали", - сказал собеседник агентства.

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Белых обвиняли в совершении преступлений в период работы в должности губернатора Кировской области. Согласно предъявленному обвинению, создавая видимость достижения хороших результатов в предоставлении бюджетникам служебного жилья, экс-губернатор обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") 488 млн рублей из областного бюджета для приобретения и строительства жилищного фонда. В действительности, по мнению следствия, приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, а в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Белых в суде заявил, что вину не признает и не видит факта злоупотребления полномочиями при увеличении уставного капитала ОАО "КРИК" и реализации программы по строительству и распределению жилья на условиях льготной аренды.

Дело о взятке

В настоящее время Белых отбывает наказание за взятку. Он был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки". Вину экс-губернатор не признал.