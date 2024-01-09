9 января, 15:17,
обновлено 9 января, 15:57
Военная операция на Украине

В Горловке мужчина погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Мэр города Иван Приходько сообщил, что огонь велся при помощи артиллерии с кассетной боевой частью

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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"Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин. Светлая память невинно убиенному", - написал в Telegram-канале мэр. Он уточнил, что огонь велся при помощи артиллерии с кассетной боевой частью.

"Обстрелом украинских террористов повреждена поликлиника в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки)", - написал он.

Помимо этого, в этом районе города поврежден Центр детского творчества. 

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