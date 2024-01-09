В Стамбуле суд арестовал ранившего имама и прихожанина мечети мужчину

По информации A Haber, он страдает психологическим расстройством

СТАМБУЛ, 9 января. /ТАСС/. Стамбульский суд арестовал мужчину, который ранил ножом имама и прихожанина мечети в историческом районе Фатих. Об этом сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на решение суда.

Арест был произведен по требованию прокуратуры, которая возбудила уголовное дело по факту инцидента. Этот случай вызвал широкий резонанс в Турции, руководство республики, политические партии и общественные организации назвали произошедшее провокацией.

Инцидент произошел вечером 8 января во время молитвы. Имам мечети Фатих попросил мужчину, выкрикивавшего лозунги, покинуть ее. По данным телеканала A Haber, он выкрикивал фразу "Будь проклят, Израиль". Тот вышел, но затем вернулся и ранил имама и еще одного человека. Мужчина был задержан полицией, раненных госпитализировали, по данным медиков, их здоровью ничего не угрожает.

По данным следствия, нападавший прибыл в Стамбул из города Бурса на западе Турции и имеет криминальное прошлое. Он, как отмечается, страдает психологическим расстройством.