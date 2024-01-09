В Подмосковье возбудили дело после поджога релейного шкафа двумя подростками

Со слов подростков, на преступление они решились ради денег

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Транспортные полицейские установили личности двух подростков, которые за деньги по заданию неизвестного подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В полицию на станции Люберцы от работников железной дороги поступило сообщение о сбое в работе релейного шкафа на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье. "Выехавшие на место стражи правопорядка выяснили, что шкаф вскрыли неизвестные, после чего подожгли. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы 2006 и 2008 годов рождения", - сказали в пресс-службе.

Со слов подростков, на преступление они решились ради денег, которые им пообещал неизвестный в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до одного года лишения свободы.