В Тюмени задержали подозреваемых в избиении ветерана СВО

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с ними проводятся следственные действия

ТАСС, 9 января. Сотрудники полиции задержали всех участников драки в Тюмени, в ходе которой избили ветерана специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО, - написала она в Telegram-канале. - Все задержанные находятся в отделе полиции, с ними проводятся следственные действия".

Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 115 УК РФ, умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Как рассказал один из задержанных, он в ходе драки два раза ударил потерпевшего по голове, потом только разнимал дерущихся. По его словам, мужчина даже их разнял. "За удары бутылкой приношу свои извинения", - добавил задержанный.