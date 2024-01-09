Число пострадавших при пожаре на заводе в Иране возросло до 53

Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Число раненых в результате пожара на заводе по производству косметики в иранской провинции Альборз возросло до 53. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, все пострадавшие были госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Ранее агентство информировало, что в результате инцидента пострадали 24 человека.

Возгорание было вызвано взрывом газового раствора. Инцидент произошел в 15:30 по местному времени (15:00 мск) в промышленном городе на юго-востоке провинции.

Пожарным уже удалось локализовать возгорание.