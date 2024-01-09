В Черноморском районе Крыма восстановили подачу электричества

В регионе действует штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу электроэнергии в Черноморском районе Крыма, нарушенную ранее из-за непогоды. Об этом сообщила заместитель главы администрации района Юлия Бесфамильная в Telegram-канале.

"В Черноморском районе завершены ремонтно-восстановительные работы на линиях электропередачи, которые были повреждены в результате обледенения. Энергоснабжение по сетям 110-35-10 кВ восстановлено. Бригады Черноморского РЭС продолжают работу по точечным заявкам от жителей Черноморского района. На данный момент идет восстановление электроснабжение в частных домовладениях граждан", - написала Бесфамильная.

Ранее во вторник замглавы районной администрации сообщала, что в Черноморском районе наблюдаются нарушения энергоснабжения. Из-за этого сократили уроки в школах и закрыли детские сады в поселке Черноморское.

Штормовое предупреждение в Крыму действует с 7 января. На полуострове синоптики прогнозируют сильные дожди, заморозки, снег и гололедицу по 10 января.