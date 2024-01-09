В Турции паром врезался в набережную из-за потерявшего сознание капитана

Никто из пассажиров не пострадал

СТАМБУЛ, 9 января. /ТАСС/. Паром, на борту которого находились 80 пассажиров, врезался в набережную и сель на мель у Измира на побережье Эгейского моря. Пострадавших нет, причиной инцидента стало резкое недомогание и потеря сознания капитаном судна, сообщил телеканал TRT Haber.

Паром в вечерние часы выполнял рейс между районами Конак и Бостанджи Измира. Резкое изменение маршрута в 100 м от берега и последующий удар парома о набережную вызвали панику на его борту. В район ЧП оперативно были направлены машины скорой помощи, по словам медиков, никто из пассажиров не пострадал.

Пассажиров парома пересадили на другое судно, капитану оказана медицинская помощь. Силы береговой охраны проводят работы по снятию парома с мели, носовая часть судна находится на набережной и получила повреждения.