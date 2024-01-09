В Казахстане на озере Караколь нашли 828 погибших лебедей, идет проверка отеля

По информации председателя комитета экологического контроля и регулирования министерства Жомарта Алиева, в ходе проведения мониторинговых исследований "выявлено превышение загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в Караколь"

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Более 800 погибших лебедей-шипунов обнаружено к сегодняшнему дню на озере Караколь в Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Нуркен Шарбиев.

"Всего с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 828 погибших лебедей. Обследование территории озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников [Устюртского государственного природного] заповедника", - сказал Шарбиев в видеообращении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

По данным председателя комитета экологического контроля и регулирования министерства Жомарта Алиева, в ходе проведения мониторинговых исследований "выявлено превышение загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в Караколь". "На основании этих данных инициирована внеплановая проверка [отеля] Rixos Aktau" (расположен неподалеку от озера - прим. ТАСС)", - добавил Алиев в видеообращении, также размещенном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил департамент экологии Мангистауской области, по состоянию на 2 января обнаружено 227 погибших птиц. У всех лебедей выявлен вирус птичьего гриппа.

Ежегодно на берег Каспийского моря прилетают стаи лебедей. Первой стоянкой перелетных птиц является озеро Караколь. Оно является особо охраняемой природной территорией и входит в состав Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения.