Задержали напавшего на девочку в магазине на юго-востоке Москвы

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подозреваемый в покушении на убийство девочки в одном из магазинов столицы задержан и доставлен в подразделение ГСУ СК РФ по Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

"Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение Главного следственного управления СК России по Москве", - говорится в сообщении.

Как отметили в столичном ГСУ СК, задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. "Я очень виню себя. Осознаю свою вину", - сказал он во время допроса, видео которого предоставили журналистам в пресс-службе. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Как сообщалось ранее, 6 января уроженец Киргизской Республики, находясь в одном из магазинов, расположенных на юго-востоке Москвы, напал на ранее незнакомую малолетнюю девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ( ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).