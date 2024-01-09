Суд огласит приговор экс-губернатору Белозерцеву и бывшему сенатору Шпигелю 22 января

Заседания суда по этому делу проходят в закрытом режиме на территории СИЗО "Матросская Тишина"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы огласит приговор бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО "Биотэк" Борису Шпигелю и экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву 22 января. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Шуварин.

"Приговор Белозерцеву, Шпигелю и другим фигурантам дела 22 января в 14:00 мск", - сказал Шуварин, защищающий Белозерцева.

Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал признать Шпигеля виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима. Белозерцева прокурор потребовал приговорить к 13 годам колонии строгого режима. Супругу Шпигеля Евгению, которую также обвиняют в получении взятки, прокурор попросил приговорить к девятигодам колонии общего режима.

Заседания суда по этому делу проходят в закрытом режиме на территории СИЗО "Матросская Тишина" из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля. Журналистов на процесс не допускают.

По версии обвинения, с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020-го Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн рублей. Кроме того, Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса. Незаконное вознаграждение, по данным СК, предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО "Фармация" на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов.