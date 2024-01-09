В Пензе ликвидировали пожар в бытовках на стройплощадке

В результате пожара погибли два человека

ТАСС, 9 января. Пожар в бытовках на территории стройплощадки в Пензе ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на стройплощадке на ул. Побочинской поступило в экстренные службы в 17:36 мск. Горели бытовки на площади 300 кв. м.

"Пожар ликвидирован, ведется разбор конструкций", - отметили в ведомстве.

Позже в ведомстве сообщили, что в результате пожара погибли два человека.

"При разборе конструкций обнаружены двое погибших, личности устанавливаются", - отметили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (21:18 мск) - добавлена информация про погибших.