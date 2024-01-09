Экскурсионный автобус из ДНР попал в ДТП на Ставрополье

Один человек получил легкие повреждения

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Автобус с экскурсионной группой из Донецкой Народной Республики (ДНР) попал в аварию с грузовиком на Ставрополье. Один человек получил легкие повреждения, решается вопрос предоставления группе другого автобуса, сообщил в Telegram-канале глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

"На федеральной автодороге "Кавказ" в районе села Ульяновка произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, столкнувшегося в попутном направлении с грузовиком Mercedes. Автобус возвращался из города Нальчик в город Донецк, в нем находятся 44 человека - наших гостей из ДНР, включая пятерых детей. К счастью, обошлось без жертв. Один человек получил легкие повреждения, ему оказана необходимая помощь", - написал он.

В Telegram-канале краевого управления ГИБДД сообщается, что авария произошла около 18:30 на 334-м км автодороги "Кавказ". По предварительной информации, водитель автобуса при возвращении в правую полосу после опережения допустил столкновение с движущейся впереди фурой Mercedes. В результате у одного из пассажиров выбиты два передних зуба. По факту автоаварии проводится проверка.

Глава округа сообщил, что авария, предположительно, произошла из-за непогоды. Во вторник на Ставрополье отмечается резкое понижение температуры, дожди и снегопады. "В случае необходимости предоставим временное размещение, обеспечим питанием и водой", - пояснил Сергиенко.

Власти округа связались с организаторами поездки из Донецка. Решается вопрос о продолжении маршрута на другом транспорте.