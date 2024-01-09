В Ростовской области утонули двое детей

СК проводит проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели двух детей, утонувших в водоеме в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"В Неклиновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Ростовской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух малолетних детей 2017 и 2015 года рождения в результате утопления в воде", - говорится в сообщении.

По данным СК, ранее во вторник 6-летний мальчик и его 8-летняя сестра вышли на лед водоема в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района, где провалились в воду. Позднее были обнаружены их тела. Следователь осматривает место происшествия.