Энергетики подключили тепло еще к девяти домам в Подольске

Всего подключены 130 многоквартирных домов из 174

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено уже в 130 многоквартирных домах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе.

"В настоящее время подключены 130 многоквартирных домов из 174. Работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Также проводится подключение восьми социальных объектов.

4 января в Подольске Московской области произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 174 домов. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения жителей Подмосковья. Власти заявили, что работы планируют завершить до конца суток вторника.

Подмосковный СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках него задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, задержан заместитель главы администрации городского округа Подольск.