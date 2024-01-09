В поезде Москва - Чита умерла семимесячная девочка

Инцидент произошел на станции Кунгур

ТАСС, 9 января. Один из пассажиров умер в поезде следованием Москва - Чита в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что в поезде умерла семимесячная девочка.

"Девятого января в поезде №70 Москва - Чита понадобилась медицинская помощь одному из пассажиров. Поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям и вызвала реанимационную медбригаду на ближайшую станцию Кунгур. Медики прибыли на станцию незамедлительно, но, к сожалению, спасти пассажира не удалось", - отметили в пресс-службе.

В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили смерть семимесячной девочки. "Установлено, что во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригадой скорой помощи по прибытии поезда на ст. Кунгур проводились реанимационные мероприятия, впоследствии констатирована смерть ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по прибытии поезда на станцию Екатеринбург-Пассажирский сотрудники Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, медицинские работники клинической больницы "РЖД-медицина" Екатеринбурга и Министерства здравоохранения Свердловской области провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарную обработку вагона. У пассажиров поезда взяты экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

В новость были внесены изменения (23:45 мск) - изменен заголовок, уточнен лид, добавлены подробности после 3-го абзаца.