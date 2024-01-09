В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире

Инцидент произошел в студии TC Televisión

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Об этом сообщила газета El Universo.

На кадре из прямого эфира, который опубликовало издание, видны шесть мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В понедельник президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа для установления порядка в тюрьмах. Ранее в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты.