Два арестованных офицера ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма в Москве

При этом обвиняемые не согласились с квалификацией вменяемого им преступления

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве. Как говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, офицеры признали свою вину, но не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления.

"Предъявить Евгению Лобанову и Денису Карманову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - говорится в документах. - [Лобанов и Карманов] вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьей УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ)".

Согласно фабуле вменяемого двум полковникам второй службы ФСБ России преступления, с марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили от настоятеля римско-католического храма на Малой Лубянке почти 20 млн рублей, пообещав взяткодателю принятие решения в его пользу в арбитражном суде.

Часть денег, полученных офицерами преступным путем, была обнаружена у обвиняемых в ходе обыска по месту их проживания. Полковники ФСБ находятся под стражей в столичном СИЗО, а срок следствия по их делу установлен до середины марта этого года. Вместе с тем защита обвиняемых настаивает, что офицеры не имели никакой возможности повлиять на суды, поэтому их действия стоит квалифицировать как мошенничество.

Евгений Лобанов до работы в ФСБ России курировал управление собственной безопасности МВД и ранее в суде в рамках рассмотрения уголовного дело в отношении бывшего врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко был допрошен в качестве свидетеля.