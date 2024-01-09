Самолет Москва - Владикавказ совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах

Аэропорт Беслана не смог принять борт из-за обледенения полосы, сообщил пассажир рейса

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Москва - Владикавказ, приземлился в Минеральных Водах вместо Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

"Из Москвы самолет вылетел с опозданием на час. Он должен был приземлиться в 18:45, но аэропорт Беслана не смог принять рейс из-за обледенения полосы. В 19:50 приземлились в аэропорту Минеральных Вод. Командир воздушного судна сообщил, что нужно ждать порядка полутора часов, пока не устранят проблему, однако мы ждем больше трех часов", - сказал собеседник агентства.

Часть пассажиров решила добираться до Северной Осетии самостоятельно, их выпустили из самолета. Остальные пассажиры, в том числе дети, остаются на борту.

Позже пассажир самолета сообщил ТАСС, что борт вылетел из Минеральных Вод в Беслан.

Официальными комментариями представителей международного аэропорта Владикавказ агентство не располагает.