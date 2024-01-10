В Эквадоре освободили большинство заложников при нападении на телеканал

Официальный представитель администрации президента страны Роберто Исуриета Канова уточнил, что персонал TC Televisión все еще находится в плену у бандитов

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Правоохранители Эквадора освободили большую часть заложников, захваченных во вторник бандитами в студии телеканала TC Televisión. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента страны Роберто Исуриета Канова.

"Судя по информации, которой мы сейчас располагаем, подавляющее большинство работников уже освобождены. Мы ожидаем отчетов. Наша первая цель - защитить жизни персонала, который все еще находится на объектах [телеканала в заложниках]", - сообщается на странице представителя администрации в X (ранее Twitter).