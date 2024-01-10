Из Анадыря из-за непогоды не могут вылететь три вертолета

Отправиться в аэропорты назначения они должны были 9 января

ТАСС, 10 января. Три рейса из Анадыря задержаны из-за непогоды в аэропортах назначения, следует из информации на онлайн-табло главного аэропорта Чукотки.

Задержаны вылеты рейсов в Хатырку, Провидения, Ваеги, указано на онлайн-табло. Вылет вертолетов был назначен на утро 9 января.

В настоящий момент в Анадыре облачно, скорость ветра составляет 5 м/с, температура воздуха - минус 28 градусов.

Несколько районов Чукотки оказались под воздействием циклона 7 января, он принес метель и ветер с порывами до 20 м/с.