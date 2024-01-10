В США студента из Франции приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в $5 млн за хакерство

Себастьяна Рауля признали виновным в краже данных около 60 компаний, сообщило Agence France-Presse

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Суд в США приговорил французского студента Себастьяна Рауля к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере $5 млн за кибермошенничество. Об этом сообщило Agence France-Presse ​​​​​​.

Рауль, состоявший по версии обвинения в международной хакерской группе ShinyHunters, был признан виновным в краже данных около 60 компаний.

Как указывает агентство, 22-летний студент сначала отвергал все обвинения, однако затем изменил свою позицию и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Рауль был задержан в мае 2022 года в Марокко. До января 2023 года он оставался под арестом в королевстве по требованию американских властей, после чего был экстрадирован в США.