На западе Эквадора перекрыли дороги и остановили работу вокзала

Жителей города Гуаякиль просят не покидать свои дома

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Несколько ключевых автомагистралей города Гуаякиль на западе Эквадора перекрыты полицией после нападения членов вооруженных банд на студию местного телеканала TC Televisión во вторник, сообщает телеканал Ecuavisa.

Отмечается, что власти города призывают граждан, проживающих в близлежащих районах, не покидать свои дома.

Автовокзал города также приостановил свою работу. "Наши двери остаются закрытыми, чтобы обеспечить безопасность граждан. Отправление и прибытие автобусов до сих пор приостановлено", - сообщается на странице транспортного узла в X (ранее Twitter).

Во вторник группа вооруженных лиц захватила в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта". Позже правоохранители освободили большую часть заложников, арестовано по меньшей мере 13 нападавших. О получивших ранения и жертвах не сообщается.

Ситуация в сфере безопасности в республике обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировка "Лос-Чонерос" по кличке Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа ввел чрезвычайное положение.