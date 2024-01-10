Президент Эквадора собрал заседание совбеза страны для выработки действий против банд

Даниэль Нобоа отметил, что правительство примет все необходимые меры для того, чтобы не позволить "террористическим группировкам нарушить мир в стране"

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал во вторник заседание совета безопасности республики для выработки мер борьбы с преступными группировками.

"Только что был созван Совет общественной и государственной безопасности. Мы не позволим террористическим группировкам нарушать мир в стране", - написал глава государства в X (ранее Twitter).

Во вторник группа вооруженных лиц захватила в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль (провинция Гуаяс). Правоохранители освободили большинство заложников, арестовав 13 нападавших. Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали. Несколько ключевых автомагистралей Гуаякиля перекрыты полицией, приостановил работу автовокзал, все учебные заведения в Эквадоре переведены на удаленный режим, населению рекомендовано не выходить на улицу.

Президент Нобоа объявил в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта".

Ситуация в сфере безопасности в республике обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки "Лос-Чонерос" по кличке Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа ввел чрезвычайное положение.