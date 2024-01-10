СМИ: в Польше задержали бывшего главу МВД и его заместителя

Задержание происходило в президентском дворце в Варшаве, сообщает радиостанция RMF24

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бывшие глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик задержаны сотрудниками полиции в президентском дворце в Варшаве. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24.

По ее сведениям, Каминьский и Вонсик прибыли в президентский дворец по приглашению польского лидера Анджея Дуды, однако его самого в момент задержания там не было. RMF24 отмечает, что Каминьский и Вонсик были удивлены, но сопротивление не оказывали. Задержание состоялось в соответствии с постановлением суда, которое было вынесено 9 января.

В 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же 2015 году были помилованы решением президента Дуды. В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса. Депутаты Сейма от бывшей правящей партии "Право и справедливость" считают приговор Каминьскому и Вонсику незаконным и политически мотивированным и требуют его отмены. Польские СМИ называют ситуацию вокруг двух политиков хаосом. В 460-местном Сейме "Право и справедливость" имеет 194 депутатских кресла.