В Эквадоре сообщили, что банды удерживают в заложниках до 140 сотрудников тюрем

Продолжаются операции и протоколы безопасности в центрах лишения свободы республики, сообщила служба исполнения наказаний

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. По меньшей мере 139 человек удерживаются в заложниках членами вооруженных банд в тюрьмах Эквадора. Об этом сообщила во вторник служба исполнения наказаний.

"В настоящий момент продолжаются операции и протоколы безопасности в центрах лишения свободы "Асуай №1", "Каньяр №2", "Напо №1", "Тунгурауа №1" и "Котопахи №1", где удерживаются 125 сотрудников служб безопасности тюрем и 14 членов административного персонала", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Бунты в четырех эквадорских тюрьмах вспыхнули 8 января. 7 января Генеральная прокуратура Эквадора начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировка "Лос-Чонерос" по кличке Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима.

В последние годы Эквадор переживает всплеск преступности. В июле прошлого года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 10 августа 2023 года в республике было объявлено чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. За несколько дней до смерти политик заявлял, что получал угрозы от Фито.