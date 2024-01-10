Жителя Камчатки осудили за серию краж из арендованных квартир

Мужчину приговорили к двум годам в колонии строгого режима

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Житель Камчатки приговорен к двум годам лишения свободы за серию краж имущества из арендованных квартир. Об этом сообщили в Telegram-канале краевой прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Елизовской городской прокуратуры и рецидива преступлений фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима", - уточнили в надзорном ведомстве.

Как установил суд, ранее судимый мужчина снимал квартиры в Елизове и Петропавловске-Камчатском, а перед выселением похищал находившиеся там вещи, принадлежащие собственникам жилья. Злоумышленник ограбил три квартиры, из которых вынес стиральные машинки, холодильник, гитару, кулер с радиатором охлаждения для процессора и шуруповерт.