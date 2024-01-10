В селе на Сахалине из-за аварии частично нарушилось энергоснабжение

Отключения затронули около 40 домов, фельдшерско-акушерский пункт и водозабор

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Авария на сетях в среду утром частично нарушила энергоснабжение села Мицулевка на юге Сахалина, сообщили ТАСС в компании "Распределительные сети".

"Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в компании.

По информации компании, авария затронула около 40 домов на 5 улицах населенного пункта. Обесточены два социально значимых объекта - фельдшерско-акушерский пункт и водозабор.

Мицулевка - населенный пункт в Анивском районе на юге Сахалина. В нем проживает около 200 человек.