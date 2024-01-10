Посольство РФ заявило, что не располагает информацией о пострадавших в Эквадоре россиянах

Гражданам России рекомендовали воздержаться от посещения охваченного беспорядками государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Посольство России в Эквадоре заявило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате волны насилия в этой стране, и рекомендовало воздержаться от поездок по ее территории.

"По состоянию на вечер 9 января сего года информацией о пострадавших россиянах посольство России в Эквадоре не располагает", - говорится в заявлении его пресс-службы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Посольство также рекомендовало "воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время".

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в Гуаякиле.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.