В Эквадоре в ходе беспорядков погибли восемь человек

Двое получили ранения

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Не менее восьми человек погибли в ходе беспорядков, охвативших город Гуаякиль. Об этом сообщили во вторник местные власти.

"С того момента, как мы начали получать сообщения о происшествиях, есть данные о восьми погибших, двух раненых, двух сгоревших автомобилях, двух сгоревших мотоциклах, одном огнестрельном ранении полицейского", - сказал представитель силового блока на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале TV Guerreros Digitales. Мэр города Акилес Альварес сообщил, что за день было получено более 1 900 сообщений о преступлениях и беспорядках.

Во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Этому предшествовал захват в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в Гуаякиле.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по кличке Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.