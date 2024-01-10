В Хабаровском крае женщину осудили за гибель ребенка при пожаре

Виновной назначили наказание в виде одного года и двух месяцев исправительных работ

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае вынес приговор жительнице поселка Заветы Ильича после гибели ее четырехлетнего сына при пожаре в квартире. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 2 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.

47-летнюю женщину признали виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Женщина ушла из квартиры, оставив мальчика одного. Ребенок, взяв спички, поджег квартиру и отравился угарным газом.

Подсудимая вину в совершении преступления признала и раскаялась в содеянном.